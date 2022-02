Spiderman: guionista de No way home revela que Willem Dafoe no iba a ser el principal villano

Ha pasado más de un mes del estreno mundial de Spiderman: no way home y la película sigue dando de qué hablar. Los tres intérpretes del Hombre Araña: Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire se juntaron para realizar la tercera producción de Jon Watts y Marvel Studios sobre el arácnido.

Andrew Garfield desea de ser nuevamente Spiderman al lado de Tobey Maguire y Tom Holland. Foto: composición/Sony Pictures/Marvel Studios

Recientemente, en una entrevista con el medio web Gold Derby, uno de los guionistas de Spider-Man: sin camino a casa, Chris McKenna, reveló que el Duende Verde no iba a ser el principal villano de la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, el panorama cambió al ver que los antagonistas iban perdiendo y la historia avanzaba. Por ello, Chris McKenna decidió junto a Erik Sommers poner al Green Goblin como el gran villano: “Bueno, tiene que ser él. Él es el que ahora es el antagonista de la película. Tenemos que convertirlo en el antagonista”.

Willem Dafoe como Norman Osborn, el 'Duende Verde'. Foto: Sony Pictures

“Tiene que haberle dado una segunda oportunidad y todavía está haciendo lo que estaba haciendo en la primera película, pero de una manera más oscura que entonces, bueno, eso ahora se relaciona con Peter Parker, si eso tiene sentido”, agregó.

Ambos guionistas no se equivocaron al tomar esta decisión, pues Willem Dafoe se lució y destacó en Spiderman: no way home como el Duende Verde. Por otro lado, como ya sabemos, el actor también se divirtió y aprovechó este momento junto a Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Willem Dafoe como el Duende Verde para Spider-Man: no way home. Foto: composición/captura de YouTube/Sony/Marvel

Tal fue el compromiso de Willem Dafoe que supo mantener el secreto. Además, su participación en Spider-Man: no way home fue condicionada por el mismo, pues quería hacer todas las escenas de acción sin excepción.