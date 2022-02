Spider-man no hay home: guionistas dicen que en Marvel ya no quieren que se mencione a Iron Man

La muerte de Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.) en Vengadores Endgame sigue en la mente de los fanáticos de la películas de Marvel. El personaje fue una de las piedras angulares de las tres primeras fases del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y su legado continúa hasta hoy. Tanto es así que la llegada del multiverso en series como Loki o películas como Spider-man: no way home ha tentado a los guionistas a traer de regreso al personaje a través de las diversas realidades.

¿Casi vuelve Iron Man en no way home?

Así es, en Spider-Man: no way home, sus guionistas, Chris McKenna y Erik Sommers, se plantearon el traer a Tony Stark de regreso, pero Marvel Studios les dio un no rotundo en cuanto sugirieron la idea, descartándola de lleno de forma inmediata.

En una entrevista para The Q&A, Chris McKenna y Erik Sommers explicaron cómo tuvieron que lidiar con la eterna presencia de Tony Stark en el UCM. “ Fue un no rotundo por parte de Marvel , al menos en nuestra experiencia. Simplemente no les gusta estar evocando continuamente a Tony Stark”, dijeron al medio.

Chris McKenna añadió: “ Sinceramente, creo que no es una buena idea en los pasillos de Marvel, al menos en nuestra experiencia . Simplemente no les gusta evocar constantemente a Iron Man. Quiero decir, obviamente, Tony proyectó una sombra tan grande incluso después de ‘Endgame’, que tratamos en ‘Lejos de casa’, pero creo que todos sintieron que no podíamos seguir tomando del manantial de Tony”.

¿Volveríamos a ver a Iron Man en otra cinta del UCM?

Tras la muerte de Iron Man en Avengers: Endgame no se sabe si volveremos a ver al actor dando vida al superhéroe, pero gracias al multiverso es posible que aparezca en una futura entrega del Universo Cinematográfico de Marvel. Según rumores, tendría un cameo en Doctor Strange 2 y otro rumor menciona que el actor pondría su voz a una inteligencia artificial que ayudaría a Riri Williams / Ironheart , en una futura serie de Disney Plus. Solo el tiempo lo dirá.