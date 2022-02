Spider-Man: Erik Sommers confiesa que la muerte de la tía May en No way home iba a ser diferente

La tercera película de Tom Holland como el Hombre Araña, Sin camino a casa, sigue siendo taquillera en el mundo, pues se mantiene entre las favoritas en las salas de cine del mundo. No hay duda de que Marvel y Jon Wwatts hicieron un buen trabajo, ya que involucrar a las primeras versiones live-action de Spiderman trajo frutos: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

No way home recreó meme Pointing Spiderman. Foto: Sony/Marvel

Para aprovechar el mejor momento del arácnido, los protagonistas y mentes maestras de Spider-man: sin camino a casa se encuentran aceptando diferentes invitaciones de los medios para saber mucho más de la cinta.

Tal ha sido el caso de los guionistas de Spiderman: no way home, Chris McKenna y Erik Sommers, quienes participaron de una entrevista con Gold Derby. En esta conversación, Erik Sommers confesó que la escena de la muerte de la tía May no fue la primera línea de la trama que se planeó.

La muerte de la tía May. Foto: Marvel Studios

“Teníamos una idea de que iba a estar dentro de una ambulancia. (Habíamos realizado) una versión completa que se construyó en torno a eso, pero no era práctico para filmar durante la COVID. Entonces, ese fue el tipo de cosas que sucedieron, así que debimos mover la escena físicamente a otro lugar mientras tratábamos de mantener todos los demás elementos funcionando, además de hacer ajustes”, comentó Sommers.

Asimismo, dijo que al final le agradó cómo quedó esta parte de la película, porque fue como lo desearon y, por otro lado, al ser vista en los cines, los fanáticos del Hombre Araña respondieron muy bien ante esta.