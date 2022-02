Pasión de gavilanes 2: Rosario Montes no está “dispuesta” a dejar ir a Juan David

En Pasión de gavilanes, un personaje clave para la historia de amor y venganza fue Rosario Montes, la mejor cantante del bar Alcalá y novia de Armando Navarro, quien estuvo muy enamorada de Franco Reyes y le hizo la vida cuadritos a Sarita Elizondo con tal de quitárselo.

Rosario Montes y Sara Elizondo siempre tuvieron una mala relación por el amor de Franco. Foto: composición/Telemundo

La talentosa actriz Zharick León fue la encargada de darle vida a Rosario Montes y ahora regresa, en la segunda temporada, para continuar con la trama colombiana de Telemundo.

El gran interés de los fanáticos de Pasión de gavilanes es saber qué ha sucedido en la ficción con los integrantes de la telenovela durante estos casi 20 años. Por ello, Rosario Montes habló sobre ella.

Zharick León junto a la nueva 'Panchita' en Pasión de gavilanes, temporada 2. Foto: Instagram/@zharickleonactriz

“En este tiempo, he dejado San Marcos y he recorrido el mundo. Y si bien he gozado de los mayores lujos y extravagancias gracias a mi marido, la verdad es que comienzo a aburrirme profundamente ”, confiesa abiertamente la artista.

Rosario Montes vivirá un amor prohibido con Juan David, el hijo de Juan y Norma en Pasión de gavilanes 2. Foto Instagram/ Zharick León

Asimismo, Rosario reveló lo que muchos suponíamos: el romance con Juan David, el primer hijo de Juan y Norma. “ Extrañaba mucho el sentimiento de vivir intensamente una pasión y ahora que lo he encontrado, no estoy dispuesta a dejarlo ir. Iría en contra de cualquiera que me lo impida, incluso de mi propia sangre”.

No hay duda que esta segunda entrega de Pasión de gavilanes se las trae y definitivamente este amor complicaría mucho la relación entre los Reyes Elizondo, Rosario Montes y su esposo Samuel, el nuevo villano de la telenovela, interpretado por el actor Sergio Goyri.