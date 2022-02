Pasión de gavilanes 2: Muriel, la hija de Rosario y Samuel, se presenta ante los fanáticos

Muriel Caballero es parte de la nueva generación de Pasión de gavilanes y la veremos en esta segunda temporada lista para continuar con la historia que empezó casi dos décadas atrás en el canal de Telemundo.

Camila Rojas como Muriel Caballero, hija de Rosario Montes y Samuel. Foto: Instagram/@ soy.camilarojas

La actriz Camila Rojas es quien da vida a la única hija de Rosario Montes, la popular y recordada cantante del bar Alcalá, y del empresario Samuel, esposo de Rosario y nuevo villano de Pasión de gavilanes 2. El reconocido actor mexicano Sergio Goyri encarnará el papel de su padre.

“Hola, soy Muriel. Hija de Rosario y Samuel. Tengo un poco de mis dos padres. Mi padre, un hombre poderoso e imponente. Mi madre, una mujer tan apasionada que puede llegar a ser hiriente”, revela Muriel sobre sus padres en el nuevo adelanto de Pasión de gavilanes, temporada 2.

Muriel y Rosario posiblemente se enfrenten por el amor de Juan David. Foto: Instagram/@zharickleonactriz

“Me encanta bailar y cantar como mi madre, pero intento ser una mujer más equilibrada para sacar lo mejor de los dos. No confío fácilmente y no me dejo engañar por nadie. Sigo mis instintos, pero, cuando alguien logra entrar en mi corazón, esa persona sabe que puede contar conmigo para siempre”, agrega la dulce y valiente Muriel Cabello.

Curiosamente, entre las imágenes que vemos en el video aparece el primogénito de Juan y Norma: Juan David, quien al parecer sería el amor de Muriel. Sin embargo, esto se puede complicar, pues, como hemos visto en el tráiler oficial, Rosario Montes tendría un amorío con Juan David.

¿Madre e hija se enfrentarán? Solo nos queda esperar hasta el 14 de febrero para descubrir lo que sucederá en Pasión de gavilanes, temporada 2, por el canal de Telemundo.