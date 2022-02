La plataforma de streaming Netflix lanzará en febrero de 2022 nuevas películas y series que buscan atrapar a la nueva audiencia, así como antiguos seguidores. Por ello, es necesario retirar algunos títulos de su catálogo.

Entre los lanzamientos hay cintas románticas como A través de mi ventana, basada en el libro del mismo nombre de Ariana Godoy. Además, la familia más popular de Estados Unidos vuelve con la novena y décima temporada de Keeping Up with the Kardashians. Para seguidores de Marvel, viene Spider-Man: un nuevo universo del 2018.

Series, películas y documentales que se retiran en febrero 2022

2 de febrero

Operación Overlord

5 de febrero

Mercenario

6 de febrero

Bienvenidos a Marwen

Las dos reinas

8 de febrero

Hotel Transylvania 3: monstruos de vacaciones

10 de febrero

100 días para enamorarnos, temporada 2

12 de febrero

Pan fránces

15 de febrero

La frecuencia Kirlian

16 de febrero

My Little Pony: La magia de la amistad

Tiempos de guerra

17 de febrero

Love For Ten - Generation of Youth

22 de febrero

Z4

Estrenos de películas y series para febrero

1 de febrero

Guerra mundial Z

Cómo criar a un superhéroe, temporada 2

Vuelo nocturno

Comer, rezar, amar

2 de febrero

Oscuro deseo

El estafador de tinder

3 de febrero

Murderville

4 de febrero

A través de mi ventana

Dulces magnolias, temporada 2

8 de febrero

Kanna y los dioses de octubre

Dora y la ciudad perdida

9 de febrero

(Des)encanto: parte 4

Cazar asesinos

El privilegio

11 de febrero

Inventando a Anna

Amarrados al amor

Anne+: la película

Bigbug

El amor es ciego, temporada 2

Toy boy, temporada 2

14 de febrero

Fidelidad

El misterio del faro

16 de febrero

Jeen-Yuhs: una trilogía de Kanye West

Volver al futuro I y III

17 de febrero

El joven Wallander

Keeping up with the Kardashians, temporada 9 y 10

18 de febrero

Treintona, soltera y fantástica

Alguien está mintiendo

Fuerza espacial, temporada 2

La masacre de Texas

¡El show de Cuphead!

20 de febrero

No me mates

25 de febrero

Chernóbil: la película

Vikingos: Valhalla

27 de febrero