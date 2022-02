Marvel: Tom Holland y Florence Pugh, estrellas del UCM, quieren trabajar juntos en nuevo proyecto

Spider-man se ha convertido en uno de los mayores héroes de Marvel Studios y Tom Holland en uno de los favoritos del estudio. Y aunque el actor todavía no ha renovado su contrato, ya se está especulando que podría firmar por una nueva trilogía del arácnido, lo que lo convertiría en el actor con más cintas protagonizadas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Por su parte, Florence Pugh es una de las actrices más importantes del UCM gracias a su participación en la película Viuda Negra y la serie Ojo de Halcón, en donde da vida a Yelena Belova. Ambos actores han mostrado su interés en unirse en una cinta, ya sea del Hombre Araña o en una nueva.

¿Qué dijo Tom Holland al respecto?

En una entrevista para la promoción de Spider-man: no way home, el actor Tom Holland reveló con quién quiere trabajar dentro del Universo Cinematográfico de Marvel Studios: “Aún no se lo he sugerido a los grandes jefes, pero Florence Pugh y yo definitivamente hemos hablado al respecto, y esperamos que algún día podamos hacer que eso suceda. Eso sería genial”.

“Quiero trabajar con Florence Pugh porque creo que es increíble. Es tan buena en esa película Viuda Negra y en todas las películas que ha hecho… Creo que es fantástica. Una película realmente genial de Spider-Man-Black Widow sería un divertido pequeño giro”, sostuvo el actor.

¿De todas maneras, Holland seguiría siendo el Hombre Araña?

Tom Holland está encantado con la posibilidad de seguir interpretando a Spider-Man, pero por ahora no ha firmado nada. “La verdad es que no te va a gustar la verdad; no sé la respuesta a esa pregunta”, dijo el actor en dicha entrevista.

”Esta película para mí fue tan especial como una experiencia podría ser. Compartir la pantalla con esos muchachos, interpretar a Spider-Man podría ser una experiencia bastante alienante porque, ya sabes, somos los únicos tres tipos que lo han hecho, así que compartir eso con ellos ha sido una experiencia tan maravillosa, de la cual tengo recuerdos tan increíbles. No sé, hay una parte de mí que siente que es el momento perfecto para saltar del edificio y balancearse hacia la puesta de sol y dejar que el próximo niño afortunado entre para ponerse el traje, o podría, no sé, comprar una casa nueva y necesitar un cheque de pago y volver”, añadió de forma divertida Holland.