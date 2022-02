Estamos muertos y los zombis: la dura historia del científico que dio vida al virus

A lo largo de los años, las películas y las series han mostrado diferentes formas de composición de los zombis. Desde mutaciones extrañas hasta misteriosas apariciones, cada director o guionista ha presentado su propuesta sobre estos seres. Estamos muertos, de Netflix, es una de esas producciones.

Los zombis en All of us are dead, historia inspirada en un webtoon del mismo nombre, siguen las reglas básicas de estas criaturas: hambrientas y con el ánimo de acabar con todo a su paso. El plus adicional es que, más allá de ser creadas en un laboratorio, nacieron en una escuela, y por un maestro que solo buscaba venganza.

¿Quién creó a los zombis de Estamos muertos?

Lee Byung Chan (Kim Byung Chul), dio vida a los zombi en Estamos muertos. Foto: Netflix

El virus fue creado por el profesor de química Lee Byung Chan (Kim Byung Chul) , estudiante de doctorado en Biología Celular y exinvestigador de una compañía farmacéutica. Con su desarrollo, Lee buscaba ayudar a su hijo, víctima de acoso escolar, a transformar su miedo en fuerza para “convertirse en un depredador” y así defenderse de sus agresores en la secundaria.

Estamos muertos nos muestra una nueva versión de zombis. Foto: Netflix

¿Cómo se transmite el virus de Estamos muertos?

Cuando alguien está infectado, rápidamente se convierte en un zombi que corre para encontrar a su próxima presa. Una persona puede contraer el virus a través de la mordedura de una de estas criaturas con la sangre de un infectado depositada en una herida abierta, como lo hizo Lee Na Yeon (Lee Yoo Mi) con Han Kyeong Soo (Ham Sung Min) para vengarse de él.

Con el paso de las escenas, vimos que lo que empezó dentro de un laboratorio escolar, terminó provocando una catástrofe. El virus zombi creado por Lee Byung Chan no solo transformó a su hijo y a su esposa en letales seres, sino que, con la propagación del virus, el mismo mutó y nos dio versiones mejoradas como la de Choi Nam Ra, posible protagonista para Estamos muertos, temporada 2.