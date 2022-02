El éxito de Estamos muertos no tiene cuándo parar. A tan solo pocos días desde su lanzamiento en Netflix, la serie ha recibido buenas críticas por su trama llena de suspenso y drama.

No obstante, no todos parecen contentos con la obra, ya que recientemente se dio a conocer que algunos usuarios japoneses habían comentado en un foro sobre el gran parecido del programa surcoreano con el manga Highschool of the dead de Daisuke Sato.

Según explicaron desde Kudasai, los fans consideraron que All of us are dead se habría inspirado de varios elementos del popular manga, ya que ambos tienen como premisa la llegada de zombies y las principales escenas se llevan a cabo dentro de un colegio.

“¿Por qué los dramas coreanos siempre copian la animación japonesa?”, es uno de los tantos comentarios que recoge el medio en la red social.

A diferencia de otros casos, Highschool of the dead tuvo su primera publicación en 2006, es decir, tres años antes que el webtoon de Estamos muertos, por lo que los fans señalan que la última habría sido poco original.

¿De qué trata Estamos muertos?

La serie surcoreana relata cómo un grupo de estudiantes tienen que sobrevivir a un apocalipsis zombie cuando se encuentran en su instituto, por lo que solo tendrán los recursos de su edificio para poder salvarse.

All of us are dead - tráiler oficial