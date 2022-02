Élite 6: conoce a los nuevos personajes que se unen al drama de Netflix

Élite, el drama adolescente creado por Carlos Montero y Darío Madrona, se ha convertido en un gran éxito dentro de la plataforma de Netflix. Es por eso que antes del estreno de la quinta temporada, la sexta ya ha sido confirmada.

Para ir preparando a los fanáticos ante la llegada de la sexta entrega, Netflix ha presentado a los nuevos rostros que se unirán al elenco. Dichos personajes serán los que se encuentren con aquellos que logren seguir adelante tras la quinta temporada. Conoce a continuación los nombres de los nuevos ingresos.

Élite 4 póster oficial. Foto: Netflix

Ander Puig

El actor Ander Puig formará parte del elenco de la sexta temporada. Actualmente, se encuentra cursando el grado superior de Producción audiovisual. Además, estudió dos años interpretación en Estudi Karloff, escuela ubicada en Barcelona, España.

Ander Puig se une a la sexta temporada de Élite. Foto: Netflix

Ana Cristina Bokesa

La actriz Ana Cristina Bokesa es uno de los nuevos atractivos de la sexta temporada. Es conocida por haber formado parte de las ficciones españolas Capítulo, Centro médico y Razas, primer acto.

Ana Cristina Bokesa se une a la sexta temporada de Élite. Foto: Netflix

Alvaro de Juana

El actor español Alvaro de Juana se unirá al elenco de Élite en la sexta temporada. El intérprete ha formado parte de las producciones Iglesia al día, Hit y la exitosa Luimelia.

Alvaro de Juana se une a la sexta temporada de Élite. Foto: Netflix

Carmen Arrufat

La joven actriz de 19 años, Carmen Arrufat, formará parte del elenco de Élite. Ella ha sido parte de ficciones españolas como Hit, El diario de la cuarentena, Todos mienten, entre otros.

Carmen Arrufat se une a la sexta temporada de Élite. Foto: Netflix

Alejandro Pastrana

El actor Alejandro Pastrana se integra a la sexta temporada de la serie Élite, hasta el momento no se sabe cuál será el papel que interpretará, sin embargo, se intuye que no sea alumno ya que es el único de los cinco nuevos talentos que no se encuentra usando el clásico uniforme de Las Encinas.