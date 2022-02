Don’t worry darling: cuándo se estrenará el thriller con Harry Styles y Florence Pugh

La película protagonizada por Harry Styles (Jack) y Florence Pugh (Alice) se llama Don’t worry darling y es un thriller psicológico ambientado en una comunidad utópica en el desierto de California durante la década de los 50. El filme es dirigido por Olivia Wilde.

El avance de la película sugiere mucha sensualidad y presenta un lugar preponderante para el encuentro físico entre Alice y Jack. Sin embargo, también se ven escenas donde Alice coquetea con la violencia mientras muestra claros signos de angustia. Además, se ve que Jack oculta algo. Aún no hay muchos detalles de la trama.

Poster de Don't worry darling. Foto: Warner Bros.

¿De qué trata Don’t worry darling?

Alice es una ama de casa infeliz que llega a cuestionar su salud mental cuando nota hechos extraños en el interior de su comunidad. Por su parte, el marido de Alice, Jack, mantiene un oscuro secreto que podría afectar seriamente su relación.

Elenco de Don’t worry darling

Harry Styles y Florence Pugh protagonizan el largometraje junto con un elenco de primer nivel: Chris Pine, Nick Kroll, Gemma Chan, Kiki Layne y Sydney Chandler. Los actores fueron vistos en el set de grabación de la cinta, pero aún no se sabe sobre los papeles que interpretarán dentro de la historia y cómo es que logran relacionarse con Alice y Jack.

Harry Styles como actor

Ya vimos al exmiembro de One Direction aparecer en la secuencia poscréditos de Eternals interpretando a Eros. Ahora, el conocido actor Chris Pine, quien también participará en Don’t worry darling, expresó: “Es una de las personas más profesionales que he conocido. No podría ser más amable. Quiero decir, en serio, me sorprendió este chico. Es increíblemente genial”.

Por su parte, la cineasta señaló sobre el ingreso de Harry Styles: “Hice un pequeño baile de la victoria cuando nos enteramos de que oficialmente teníamos a Harry en la película, porque sabíamos que él aprecia mucho la moda y el estilo. Esta película es increíblemente estilística. Es muy realzada y opulenta, y estoy muy agradecida de que esté tan entusiasmado con ese elemento del proceso; a algunos actores simplemente no les importa”.

Harry Styles como Jack en Don’t worry darling. Foto: Warner Bros.