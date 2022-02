Benedict Cumberbatch sobre papel no binario en Zoolander 2: “No podría hacerlo ahora”

El Universo Cinematográfico de Marvel presentó a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange o el Hechicero Supremo en el 2016. Ese mismo año, apareció en la cinta Zoolander 2, dirigida por Ben Stiller.

Benedict Cumberbatch ganó el premio a Mejor Actor en los EMMYS del 2014. Foto: Mid-day.

La reflexión de Benedict Cumberbatch sobre Zoolander 2

La revista Variety y Amazon lanzaron la serie Actors on actors en YouTube. En uno de los capítulos presentan a Benedict Cumberbatch en una conversación con la actriz española Penélope Cruz, en donde recuerdan sus trabajos con directores como Pedro Almodóvar o Jane Champion.

Durante el video, Benedict menciona su papel como un modelo no binario, All o Todo, en la película Zoolander 2 y reconoce que ya no volvería a interpretar a un personaje igual, ya que causaría polémicas en pleno 2022. De igual manera, admitió que durante ese tiempo no entendía sobre el mundo diverso.

Además, el actor recuerda las críticas negativas por parte de la comunidad LGBTIQ, que pidió sabotear la película antes de ser estrenada. Esto se debe a que representaron a All de una manera caricaturizada. Además, no contrataron a una persona trans.

¿De qué trata Zoolander 2?

El modelo Derek Zoolander (Ben Stiller) decide ayudar a Valentina Valencia (Penélope Cruz) a encontrar al responsable de los asesinatos de estrellas pop, teniendo como primera víctima a Justin Bieber. Además, explora la relación entre Derek y su hijo Derek Zoolander Jr.

A pesar de contar con actores, actrices y celebridades, la película no obtuvo comentarios positivos en comparación con la primera entrega. Según la página Rotten Tomatoes, tienen un 22% de aprobación por parte de la crítica y un 20% de la audiencia.

El futuro de Benedict Cumberbatch en el cine

Actualmente, el actor británico tiene el papel de Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ha aparecido en la película del mismo nombre, Spider-man: no way home y próximamente en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange compartirá pantalla con Wanda Maximoff o Scarlet Witch. Foto: IMDb

¿Cuándo se estrena Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

La película Doctor Strange in the Multiverse of Madness presentará nuevos y viejos personajes que acompañarán al Hechicero Supremo por el multiverso. Asimismo, se presentará la variante oscura del protagonista, quien apareció en la serie What If…?

La cinta se estrenará el próximo 5 de mayo de este año.