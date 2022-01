El libro de Boba Fett, capítulo 5: trama brilla gracias a ausencia Boba Fett

The book of Boba Fett se estrenó en Disney Plus para contar la historia del ex cazarrecompensas más querido de la galaxia. Para su desdicha, The Mandalorian llegó antes a la plataforma de streaming y se apropió de lo que debieron ser sus mayores atractivos y novedades.

Pese a ser una producción bajo el sello mainstream de Star Wars, la serie no tuvo mucho eco entre el fandom y la crítica no la respaldó hasta el lanzamiento del quinto episodio que consiguió todo tipo de halagos. La razón de su éxito: Boba Fett no aparece.

En cambio, el mandaloriano interpretado por Pedro Pascal es el protagonista absoluto de ducho capítulo. No solo se apoderó del show momentáneamente, sino que también se lo robó y más de un fanático no tendría problema con esto viendo las diferencias entre ambos cazarrecompensas.

A diferencia de Boba, Din Djarin cuenta con una galería de personajes más carismáticos, un cruzada con la que podemos empatizar mejor, una relación paternal con Grogu que derrite corazones y un gancho con el mundo los jedi.

Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen) listos para The book of Boba Fett. Foto: composición/Disney Plus

Actualmente, a The book of Boba Fett le faltan 2 episodios para finalizar su primera temporada y todo parece indicar que la historia acabará con una batalla campal sin cuartel. No obstante, parece que es muy tarde para remontar y llamar nuevamente la atención del espectador contagiado de la insípida trama.

No por nada, la audiencia que ve la serie es 75% menor a la de The Mandalorian según Parrot Analytics. Así es como las probabilidades por ver una segunda temporada parecen disiparse cada vez más.

¿De qué trata The book of Boba Fett?

Tras los eventos de Star Wars VI: el retorno del jedi, Star Wars nos presentó la historia inédita de Boba Fett. Como era de esperarse, el cazarrecompensas vuelve a las arenas de Tatooine para tomar el lugar del fallecido Jabba el Hutt.