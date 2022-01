Spider-Man 3: Benedict Cumberbatch defiende gran error de Doctor Strange

Spider-Man: no way home hizo realidad el multiverso arácnido para alegría de los seguidores del MCU. No solo mostró a viejos villanos como Duende Verde y Doctor Octopus, sino que también trajo de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus anteriores papeles como Hombre Araña.

Como vimos, el protagonista no pudo lidiar con las consecuencias de la filtración de su identidad superheroica tras los eventos de Far from home. Por esto, pide ayuda a Doctor Strange para que todos olviden quién es, pero el hechizo sale mal poniendo en peligro a toda la realidad.

Este evento fue criticado por algunos fans que no entendían cómo un hechicero tan experimentado como Stephen podría provocar el desgarro del multiverso a su mundo. Además, se hizo juicio de su actitud irresponsable aún conociendo las posibles consecuencias.

“Tener esas tres películas culminando en ese momento fue algo extraordinario de lo que ser parte. Y dejar que mi personaje cometa algunos errores graves por amor, en realidad, por generosidad hacia alguien a quien se da cuenta de que realmente le importa”, respondió Benedict Cumberbatch en conversación con Variety.

Tras estas palabras, confesó que se sintió entretenido, emocionado y realmente conmovido. “Me reí mucho. vitoreé. Es una sensación fantástica estar de vuelta en un cine, poder hacer eso y demostrar que no todo tiene que ser transmitido (...) La emoción de estar en una multitud de personas que experimentan esa cosa en vivo de verlo”, finalizó al respecto.