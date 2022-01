Spider-Man no way home: sigue siendo un éxito y está cerca de superar la taquilla de Avatar

Spider-Man: sin camino a casa de Jon Watts sigue siendo un éxito de taquilla, incluso varias semanas después de su estreno. El cine de superhéroes se ha transformado en una constante de las salas de cine, pese a todas las críticas que pueda generar y además lo será por mucho tiempo más. Ya había numerosos títulos dentro del género, de una forma aislada y muchos de ellos no fueron éxito en su momento ni en taquilla, pero todo cambió cuando Marvel Studios lanzó Iron Man en el 2008.

¿Por qué Spider-Man: no way home se ha convertido en una de las cintas más taquilleras?

Cuando Spider-Man: no way home se estrenó en cines el pasado 15 de diciembre del año pasado, todos los boletos de las premiere se habían vendido en muchos países del mundo. Aunque la película tiene fallos en el guion, la crítica y el público en general se rindieron ante ella porque ofrece acción, corazón y la reunión de los tres Spideys gracias al Spider-Verse , que la han convertido en una de las cintas más taquilleras de todos los tiempos.

¿A un paso de pasar a Avatar de James Cameron?

Según la información de Comicbook y Box Office Mojo, Spider-Man: sin camino a Casa ya recaudó $ 735 millones de dólares en taquilla local (Estados Unidos y Canadá), quedando atrás de Avatar de James Cameron por tan sólo $ 25 millones, que alcanzó los $ 760 millones en esos países, por lo que No way home se ubica muy cerca. Avatar es la tercera película más taquillera de todos los tiempos en esa zona.

Los expertos en cine coinciden que Spider-Man: sin camino a casa no ha derrotado a Avatar en el terreno de la taquilla mundial y es casi seguro que no lo hará. Los $2.847 millones de Avatar es una cifra difícil de alcanzar y con la pandemia de por medio, más. Marvel Studios y Sony tendrán que conformarse con los casi US $1.700 millones que ya tienen y seguir produciendo más historias de Spider-Verse, para que tal vez con eso logren pasar a la historia de Cameron.

Cabe diferenciar que mientras Avatar es la tercera película más taquillera de la historia (En Estados Unidos y Canadá) y Spider-Man: sin camino a casa cuarta, en la taquilla mundial Avatar es primera (Cameron también tiene a Titanic en la lista en el tercer lugar) y No way home se ubica sexta.

Películas más taquillera a nivel mundial en la historia

Avatar - 2.847 millones de dólares

Avengers: endgame - 2.797 millones de dólares

Titanic - 2.201 millones de dólares

Star Wars: el despertar de la fuerza - 2.069 millones de dólares

Avengers: infinity war - 2.048 millones de dólares

Spider-Man: no way home - 1.691 millones de dólares

Jurassic world - 1.670 millones de dólares

El rey león (live action) - 1.662 millones de dólares

The Avengers - 1.518 millones

Fast & furious 7 - 1.515 millones.