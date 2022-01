Para los amantes del terror, Netflix ha lanzado finalmente el tráiler de Texas chainsaw massacre, una película que servirá como una precuela directa de la versión clásica estrenada en 1974.

En el adelanto, los fans serán testigos de la aparición de Leatherface (Mark Burnham), quien regresa para cometer nuevamente sus sangrientos crímenes pero, esta vez, la cinta promete tener un contenido mucho más violento a comparación de su antecesora.

PUEDES VER: The Batman revela fecha oficial para preventa de boletos en nuevo avance

Asimismo, Texas chainsaw massacre mostrará a un nuevo grupo de víctimas en el que Sally Hardesty será la encargada de protegerlos luego de esperar por 50 años al asesino.

“50 años he estado esperando esta noche, solo para verlo de nuevo”, frase que expresa Hardesty y que anticipa un gran enfrentamiento entre ella y Leatherface.

La cinta de terror está dirigida por David Blue García, con el guion de Chris Thomas Devlin, Fede Alvarez (No respires, The girl in the spider’s web) y Rodo Sayagues (No respires 2).

Además, se dio a conocer que Texas chainsaw massacre llegará a la plataforma de Netflix el viernes 18 de febrero de 2022 .

¿De qué trata Texas chainsaw massacre?

“Después de casi 50 años escondido, Leatherface regresa para aterrorizar a un grupo de jóvenes amigos idealistas que de manera accidental interrumpen su mundo cuidadosamente protegido en un remoto pueblo de Texas”, dicta la sinopsis oficial.

Texas chainsaw massacre - tráiler oficial