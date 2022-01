Gladiador 2 finalizó su guion y será prioridad absoluta de Ridley Scott

Gladiador, la película de Ridley Scott, llegó hace más de 20 años para reavivar la pasión por las historias de gladiadores en la antigua Roma. Así fue como conocimos la historia del general Máximo Décimo Meridio, quien fue traicionado y convertido en esclavo por Cómodo, hijo del Emperador Marco Aurelio.

Por décadas los fanáticos han pedido una secuela y ahora esto será una realidad. En conversación con Deadline, el director aseguró que ya finalizó el guion luego de mucho trabajo y otras producciones como The last duel, House of Gucci y Kitbag.

“Oh, se ha escrito. Ya se ha escrito. Tenemos una buena base, un buen lugar y uno lógico al que ir. No puedes simplemente hacer otra película tipo Gladiator. Tienes que avanzar... hay suficientes componentes desde el principio para coger el testigo y continuar”, contó al medio.

En cuanto a su realización, el cineasta contó anteriormente a The Zoey ball breakfast show que “cuando termine Napoleón, dicha película estará lista para funcionar”. Mientras tanto, más de uno se pregunta de qué tratará la secuela y si incluirá a Máximo nuevamente.

Russell Crowe como Máximo en Gladiator. Foto: Universal Pictures.

¿De qué trata Gladiador 2?

De acuerdo al último informe de Deadline, Gladiator 2 seguirá la historia de Lucius, el hijo de Lucila y sobrino de Cómodo. Dado que es el segundo tras de él en la línea de sucesión al trono, le crea al emperador un profundo odio hacia el pequeño.