Estamos muertos, webtoon: ¿dónde leer gratis la historia original de All of us are dead?

La serie surcoreana Estamos muertos se estrenó en Netflix el pasado 28 de enero, sumando así una nueva trama a los ya populares k-dramas. Tras el éxito mundial de El juego del calamar, el streaming espera repetir su popularidad con esta producción.

All of us are dead es una historia sobre estudiantes de secundaria que están atrapados en su escuela y tienen que sobrevivir al brote de virus zombie. Lo que debía ser un día normal de estudios, terminaría con el grupo luchando por sus vidas.

Estamos muertos y su historia en webtoon

La serie se basa en el webtoon de Joo Dong Geun, el cual se promociona como una “novela gráfica de zombis al estilo coreano”. Este logró gran popularidad con su apasionante historia y los detalles meticulosos de cada personaje.

Para leer completa la historia se debe ingresar a https://www.webtoons.com , portal donde están disponibles los nueve primeros capítulos. Para continuar la trama, el usuario deberá descargar la aplicación del portal en App Store o Google Play.

Estamos muertos es la nueva serie coreana éxito de Netflix. Foto: Webtoons

¿De qué trata Estamos muertos?

La serie coreana nos lleva a conocer a un grupo de estudiantes que enfrentan más de un problema que pone en riesgo sus vidas, todo esto mientras intentan escapar de una invasión de zombis que ha capturado su escuela. Atrapados en el lugar, sin teléfonos ni comida, los adolescentes luchan por sobrevivir mientras sus compañeros son víctimas de un virus misterioso.

Estamos muertos es la serie del momento en Netflix. Fans esperan continuación. Foto: Netflix

¿Quién es quién en Estamos muertos?