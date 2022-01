The Batman: Robert Pattinson compara la película con La máscara del fantasma

The Batman, la película dirigida por Matt Reeves, mostrará una nueva versión del Hombre Murciélago interpretado por Robert Pattinson. En esta ocasión, se explorará el aspecto más humano del héroe de acuerdo a anteriores declaraciones del cineasta para Nerdist.

“Hay algo allí que se siente muy psicológico, muy emocional. Parecía que había una forma de explorar eso junto con la corrupción en este lugar. Eso se siente muy actual”, detalló. Ahora, el protagonista afirma que esto logra diferenciarlo de adaptaciones previas a excepción de Batman: mask of the phantasm.

“En los cómics, Batman es alguien más… inestable. Si lees entre líneas, en realidad es muy triste. En cambio en el cine, siempre es su lado heroico el que se presenta”, explicó Pattinson a Premiere France sin detallar a qué tebeos se refería.

“En mi opinión, el único que logra esto es la cinta animada Batman: mask of the Phantasm. Cuando lo vi, hizo clic: ser el Hombre Murciélago es una especie de maldición, es una carga (...). No creo que hayamos visto eso en una película en vivo”, detalló.

Los avances tiene emocionados a los fanáticos. Foto: composición / Warner

¿De qué trata The Batman?

La historia nos remonta a los primeros días de Bruce Wayne como Batman, batallando el crimen y corrupción de Gotham City. En este panorama, se enfrenta a El Acertijo quien inicia una masacre contra los candidatos a la alcaldía.

¿Cuándo se estrena?

La película tiene agendado su estreno en las salas de cine de Estados Unidos para el próximo el 4 de marzo de 2022. Eventualmente, también llegará a la plataforma de streaming HBO Max.