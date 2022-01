Naomie Harris: “La muerte tiene mucho que enseñarnos”

Naomie Harris interpretó a Eve Moneyppeny, la secretaria de M, la jefa de James Bond, en varias películas de la franquicia. También fue ‘Grito’, la villana en Venom: Let Be Carnage y ‘Paula’, la madre drogadicta en la oscarizada película Moonlight (2016), papel por el que obtuvo varios premios como mejor actriz de reparto. Fue en Moonlight donde compartió roles con Mahershala Ali, con quien ahora vuelve a coincidir en Swan Song, la cinta de Apple Tv + donde da vida a Poppy, esposa de Cameron (Ali), un desahuciado que decide dejar a un clon en su lugar para no hacer sufrir a su familia, sin que esta se entere de su decisión. Conversamos con la actriz británica sobre su rol, el significado de la muerte y la necesidad de enfrentar el dolor para aprender a vivir.

¿Tu conexión con Poppy fue inmediata?

Tuve problemas al inicio, porque me gusta trabajar personajes de mujeres fuertes y mi duda era si Poppy lo era. Ella parecía tan débil, estaba tan perdida en el amor por Cameron, tan entregada y yo estaba como que: “¡No sé si pueda encontrarla!”. Pero Poppy me enseñó que hay mucha fuerza en la vulnerabilidad, en una persona que actúa con el corazón. Me dio una lección de cómo abrirme en la vida diaria y descubrí que en realidad es el personaje más fuerte que he interpretado nunca.

¿Cómo evalúas la relación entre ella y su esposo?

Lo maravilloso de la película y la relación entre ellos es que la muerte está presente a profundidad. Su historia es amor de verdad y es bonito porque Cameron ve todo lo que ha atravesado Poppy con la pérdida de su hermano y por eso toma una decisión muy sacrificada para no hacerla sufrir otra vez.

Dupla. Cameron (Mahershala Ali) y Poppy (Naomie Harris). Foto: difusión

¿Qué harías si estuvieras en lugar de Cameron? ¿Te clonarías?

Cameron no es egoísta, al final muere solo sin su hijo y su esposa, sin amor. Es un sacrificio muy grande y tienes que ser increíblemente valiente para poner a las otras personas primero. En nuestra sociedad tratamos de no confrontar la muerte, porque aún no hemos encontrado una manera de manejarla y nos asusta tanto que la ignoramos. Pero es parte de nuestra vida y tiene mucho que enseñarnos. Si en verdad confrontáramos la fragilidad de la vida y que tan corta es, creo que viviríamos de una forma diferente. La pena también nos enseña y creo que le quitamos a la gente la oportunidad de crecer si les ahorramos el sufrimiento. Entonces, no sé si en verdad es un regalo robarle a alguien tu muerte. Yo no tomaría esa decisión por las personas que amo.

¿Cómo fue este reencuentro con Mahershala Ali en el set?

Fui muy afortunada. No importa si estaba interpretando a Jack (el clon) o Cameron, simplemente fue el más maravilloso ser humano. Él crea esta increíble atmósfera en el set que hace sentirte incluido. Es generoso, sensible, receptivo. Recibía mucho de actuar con él. Trabajamos juntos en Moonlight, pero no sabía su proceso como actor. Algo lindo de haber hecho estas películas juntos fue descubrir que le gusta trabajar de una manera similar a mí. No le gusta ensayar, sino encontrar la verdad en el momento. Es abierto a sentirse vulnerable y dispuesto también a fallar porque es parte de cómo encuentras la magia del personaje.

¿Dirías que Swan Song es una historia de amor o de dolor?

Es un llamado al amor. No importa qué tan aislados nos hayamos sentido estos últimos dos años en la pandemia o en general, aún hay alguien a quien amamos y con quien sentimos una conexión profunda. Así que lo atractivo de esta película es que habla sobre la pérdida de alguien a quien amamos mucho y de sacrificar nuestros deseos por esa persona. Creo que el amor hace que el mundo gire al final. ❖