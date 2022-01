Spider-Man no way home: ¿por qué Daredevil no usó su traje y solo fue abogado?

Tal y como esperaban diversos fanáticos alrededor del mundo, el personaje de Daredevil regresó al Universo Cinematográfico de Marvel en Spider-Man: no way home. Sin embargo, durante su breve tiempo en pantalla junto a Tom Holland, el héroe de Nueva York no se lució en su característico traje rojo, sino que solo se mostró como el abogado Matt Murdock. Los guionistas de la película, Chris McKenna‎‎ y ‎‎Erik Sommers, explicaron el por qué.

McKenna y Sommers estuvieron en el podcast ‎‎The Q&A con Jeff Goldsmith y revelaron que tuvieron que equilibrar el tiempo en pantalla de todos los personajes que volvieron al mundo de Marvel.

‎”Ese fue el desafío con esta película: traer a todos estos otros personajes”, comentaron en referencia a todos los villanos y cameos como el de Venom al final de la película.

Daredevil con Charlie Cox es considerada como una de las mejores series de superhéroes. Foto: Netflix.

“Nos encantan estos personajes, y te encantaría verlos hacer todo tipo de cosas, pero la pregunta es, ¿para qué hay espacio?”, añadieron.

De esta manera, cuando llegó el momento de escribir en la sala de guionistas, una gran cantidad de ideas surgieron sobre Daredevil y los demás personajes.

‎”‘¿No sería genial si este tipo hace eso, y estos dos se encuentran y hacen eso?’ Hay tantas permutaciones emocionantes ahora que estamos jugando en esta caja de arena’”, se dijeron los escritores según Sommers.

Foto filtrada de Spider-Man: no way home con Daredevil (Matt Murdock). Foto: Twitter/@ElIdolo41553147

Pese a lo emocionante del trabajo, finalmente los encargados del guión se dieron cuenta que lo más importante era contar la historia del protagonista.

“No queríamos hacer cosas que distrajeran de la historia de nuestro Peter y nuestro Spider-Man” , detallaron.

De esta manera, los escritores pensaron varias maneras de introducir a Matt Murdock, “pero en última instancia siempre tuvimos que retroceder en muchas cosas para asegurarnos de mantener nuestro enfoque”, explicaron.

Por esa razón, es posible que la idea de ver a Daredevil en su traje haya pasado por la mesa de los guionistas, pero sin lograr ver la luz por lo distractor que hubiese sido para el relato.