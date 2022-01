Obi-Wan: la serie será increíble, asegura actor de The book of Boba Fett

La serie de Obi-Wan tiene emocionados a todos los seguidores de Star Wars, porque traerá de regreso a Ewan McGregor como el poderoso jedi, 17 años después desde el tercer episodio de la saga cinematográfica. Ahora, finalmente conoceremos qué pasó con él tras la Orden 66.

Las expectativas son altas, dado que Hayden Christensen también volverá como Darth Vader, antagonista del héroe. En la espera del estreno en Disney Plus, Rory Ross (Tusken Raider en The book of Boba Fett) contó a Slash film qué debemos esperar.

Se revela primer arte conceptual de Kenobi, serie de Star Wars. Foto: Disney+

“Va a ser increíble. Va a ser realmente genial. Tener el tejido conectivo entre las precuelas y Una nueva esperanza, simplemente entender dónde ha estado Obi y qué está pasando en cuanto a la historia; creo que los fans van a disfrutarlo. Va a ser un gran momento”, fueron sus palabras entusiastas.

En cuanto al esperado tráiler del show, aclaró que Lucasfilm está asegurándose de que esté lo más pulido posible. “Para que no tenga ese momento de Game of thrones donde hay una taza de café en la esquina. Va a tener mucho amor que se vierte en el proyecto, y con suerte le va a volar la cabeza a la gente”, agregó.

Obi-Wan está listo para conquistar Disney Plus. Crédito: Disney / Lucasfilm

¿De qué trata la serie Obi-Wan?

El próximo show de Disney+ estará ubicado cronológicamente tras los eventos ocurridos en la trilogía precuela de Star Wars. Así conoceremos qué pasó con el poderoso jedi luego de la Orden 66 hasta su reaparición en la cuarta entrega varios años después.