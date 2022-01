Estamos muertos es la nueva serie coreana que llegó a Netflix y se ha convertido en todo un éxito a nivel mundial. Debido a su popularidad, el programa se sigue manteniendo en el top 10 del gigante de streaming y se espera que continúe en esa lista por varias semanas más, tal y como pasó con El juego del calamar.

Ahora, con una segunda temporada de la ficción todavía incierta, recomendamos algunas series y películas parecidas a All of us are dead que también se pueden ver en Netflix.

Estamos muertos - tráiler

Series y películas similares a Estamos muertos

Nación Z

Esta serie se ubica tres años después de que un virus zombie se expandiera alrededor del mundo, provocando caos y batallas sin parar. Ante lo sucedido, un grupo de héroes tendrá la difícil tarea de llevar a California, al único sobreviviente de la plaga para que puedan hacer estudios de su sangre y así encontrar una cura.

El mito de Sísifo

La ficción surcoreana sigue los pasos de un talentoso ingeniero llamado Han Tae-sul (Cho Seung-Woo), quien, en una investigación, descubre algunos misterios del mundo y viajará en el tiempo junto a su salvadora que proviene del futuro, Gang Seo-Hae (Park Shin-Hye).

Dulce hogar

Sin duda, otro éxito de Corea del sur es Dulce hogar. El programa muestra cómo algunos seres humanos se transforman en extrañas criaturas que intentarán alimentarse de las personas. En una desesperante situación, Song Kang será el héroe que se enfrente a los monstruos.

El ejército de los muertos

Dirigida por Zack Snyder, la película tiene lugar en Las Vegas, donde los humanos fueron convertidos en zombies, debido a un accidente. Ahora, un grupo de mercenarios irán a la ciudad para cometer uno de los atracados más grandes de la historia.