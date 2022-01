Tales of the walking dead: empezaron las grabaciones del spin-off de la exitosa serie

Según el medio The Hollywood Reporter, el cuarto spin-off de The walking dead ya tiene luz verde para su emisión y se está rodando actualmente en Georgia, constará de seis episodios independientes que estarán centrados en los supervivientes que conocemos y otros nuevos.

¿Qué se sabe de este spin-off, Tales of the walking dead?

Este spin-off será una serie antológica independiente a la serie original , que tendrá un total de seis episodios (aunque no se descarta que haya más); cada uno de ellos con una duración de aproximadamente una hora y contará con Channing Powell como showrunner junto a Scott M. Gimple. Powell ya ha sido escritor y productor en otro spin-off, Fear the walking dead, mientras que Gimple participa en la dirección de The walking dead.

El universo de The walking dead se expande

Dan McDermott, presidente de programación de AMC Networks y AMC Studios (casa matriz de la serie) con motivo del anuncio del nuevo spin-off comentó: “Vemos mucho potencial para una amplia gama de historias ricas y convincentes en este universo, y el formato de antología episódica de Tales of The walking dead nos dará flexibilidad para entretener a los fans actuales y también ofrecer una puerta de entrada para nuevos espectadores, especialmente en las plataformas de streaming”.

¿Volverían personajes claves de The walking dead?

Tyreese Williams era uno de los supervivientes de The walking dead. El personaje interpretado por el actor Chad Coleman dejó huella en los fans de la serie y es uno de los grandes favoritos entre los lectores de los cómics originales de Robert Kirkman de los que la ficción se adapta.

El personaje fue abordado de forma diferente y su muerte, que se produjo en la quinta temporada tras desangrarse por una amputación tras una mordedura, dejó huella y un vacío en la serie. Algunos recientes rumores apuntan a que podríamos verlo resucitando en el spin-off: Tales of the Walking Dead, al igual que a otros emblemáticos personajes. Esperamos que así sea.