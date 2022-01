Pasión de gavilanes, temporada 2: ¿qué pasó con Jimena Elizondo y en qué ha cambiado?

Tras casi dos décadas de la primera entrega y sin saber qué pasó después del final, nos preguntamos si los protagonistas fueron felices para siempre. Por ello, Telemundo trabaja arduamente para los fanáticos de Pasión de gavilanes, ya que, previo al gran estreno, dio detalles con unos videos muy interesantes sobre el pasado y presente de la familia Reyes Elizondo.

Paola Rey junto a Juan Adolfo Baptista (Óscar Reyes) y Natasha Klauss (Sara Elizondo). Foto: Instagram/@paolareyactriz

Uno de estos cortos presenta Jimena, la menor de las hermanas Elizondo, quien regresa a Pasión de gavilanes, temporada 2 para seguir cautivándonos con su extrovertida personalidad.

¿Qué pasó con Jimena Elizondo tras el final de Pasión de gavilanes?

Jimena, interpretada por la actriz Paola Rey, cuenta que ha crecido mucho en el aspecto laboral y que su personalidad ha cambiado un poquito: “Bueno yo siempre he sido una mujer muy alegre, muy espontánea. Me encanta viajar y lo mejor de todo es que durante todo este tiempo me dediqué a la moda. Me fascina la moda y lo mejor es que tengo el apoyo de Óscar”.

La hermanas Elizondo en Pasión de gavilanes, temporada 2. Foto: Instagram/@paolareyactriz

“Se puede decir que ahora soy mucho más equilibrada, mucho más tranquila en mis decisiones, aunque la verdad es que hay cosas que todavía no puedo tolerar. La mentira y la infidelidad no van conmigo , pero bueno. Igual la familia para mí es lo más importante, es lo primero”, confesó abiertamente Jimena Elizondo.

Óscar y Jimena en el detrás de cámaras de Pasión de gavilanes, temporada 2. Foto: Instagram/@paolareyactriz