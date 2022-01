Pasión de gavilanes 2: Óscar Reyes revela que no pudo tener hijos con Jimena Elizondo

Tras casi dos décadas, Pasión de gavilanes, la historia colombiana de amor vuelve con una nueva generación de ‘gavilanes’: los hijos de los Reyes Elizondo. Sin embargo, no todas las parejas los tienen.

Pasión de gavilanes llega en en febrero de 2022 a Telemundo. Su reparto oficial está de regreso. Foto: composición/Telemundo

Ya se nos hacía raro no ver algún descendiente de Jimena Elizondo y Óscar Reyes en los adelantos de Pasión de gavilanes, temporada 2. Ahora, al fin podemos saber por qué no hemos visto a la familia completa de Óscar y Jimena. Así como también conocer qué ha pasado con Óscar en estos años.

“Las malas lenguas dicen que a pesar de los años no he cambiado mucho. Lo que pasa es que mi cabeza siempre se ha enfocado en los negocios que puedan favorecer a mi familia y a mí y a los cercanos. La verdad se ha dicho que, con Jimena, pues estoy un poco triste por no poder tener hijos”, confesó Juan Alfonso Baptista en la piel de Óscar Reyes.

Óscar Reyes junto a su hermano Juan y sus sobrinos Juan David, Erick y León en Pasión de gavilanes 2. Foto: Telemundo

A pesar de esta triste noticia, Óscar lo toma de la mejor manera para poder contarlo a los fanáticos y admite que sus hijos son sus sobrinos: “Pero ya saben el dicho: ‘A quien Dios no le ha dado hijos, el diablo le da sobrinos’. Y qué me dicen en especial de los mellizos. Esos son mis pupilos. Tienen mucho que aprender de su tío Óscar. Y los voy a proteger como si fueran mis hijos. Así tenga que enfrentarme a su propio padre. Hijo de tigre, sale rayado”.