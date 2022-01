Pasión de gavilanes 2: Juan Reyes promete proteger a su familia en esta segunda temporada

Pasión de gavilanes, temporada 2 se viene con todo. Telemundo promete cautivarnos como hace casi 20 años atrás cuando vimos a los hermanos Reyes y a las hermanas Elizondo por primera vez.

Pasión de gavilanes fue una de las producciones más exitosas del 2003. Foto: composición. Foto: Facebook/@PasionDeGavilanes

A nada de estrenarse la segunda entrega de Pasión de gavilanes, Telemundo nos adelanta un poco de cada uno de los miembros de la familia Reyes Elizondo para saber qué les ha sucedido en este tiempo.

Tal ha sido el caso de Juan Reyes, el hermano mayor de los Reyes y esposo de Norma Elizondo: “Soy Juan Reyes. Han pasado los años, pero yo sigo siendo el hombre de bien, de principios firmes . Bueno, mi mujer dice que soy un poco inflexible algunas veces, pero así hay que ser cuando se trata de hacerse respetar. A mí y a los míos”.

Erick, Juan David y León, los hijos de Norma y Juan en Pasión de gavilanes, temporada 2. Foto: Telemundo

Asimismo, dejó en claro que por su familia es capaz de todo: “Con los años he ganado muchísimo control sobre mis impulsos, eso es gracias a la responsabilidad de ser padre, de ser esposo. Si algo llegase a suceder, si alguien quiere perjudicarnos, a mí no me importará volver a otros tiempos para protegerlos , porque la justicia por la familia, eso se lleva en la sangre”.

Juan Reyes, interpretado por Mario Cimarro, tiene en claro quién fue y en quién se ha convertido ahora, pues el tiempo te hace ser mejor y madurar, pero eso no quiere decir que haya perdido su carácter y fuerza al momento de defender y proteger a los suyos.

Pasión de gavilanes, temporada 2 se estrena este lunes 14 de febrero de 2022 por el canal televisivo de Telemundo.