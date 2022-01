Netflix parodia los thrillers con La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana

La plataforma de streaming Netflix acaba de estrenar esta miniserie que usa la parodia como herramienta para llevarnos a los misterios convencionales de un thriller. Destaca la actuación de Kristen Bell.

The woman in the house across the street from the girl in the window cuenta con ocho episodios. Foto: Netflix