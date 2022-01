‘Harry Potter: return to Hogwarts’: Rupert Grint no asistió al esperado reencuentro

Las sospechas de muchos fans se confirmaron. El actor que dio vida a Ron Weasley por una década, Rupert Grint, en realidad no asistió en persona al especial de Harry Potter: return to Hogwarts.

Al parecer, el talentoso actor no habría asistido porque se encontraba en otro país grabando otro proyecto. Entonces, ¿cómo fue posible verlo en el especial si no estuvo presencialmente? Aquí te lo contamos.

Ron y Harry jugando ajedrez en época de Navidad en el Gran salón. Foto: Warner Bros. Pictures

Harry Potter y el esperado reencuentro

A finales de 2021 se anunció varios eventos como celebración de los 20 años de aniversario del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal. Una de las producciones más esperadas fue la anunciada reunión de los exalumnos de Hogwarts después de varios años.

El emotivo especial reveló diversos secretos, como que Daniel Radcliffe tenía un crush con Helena Bonham Carter, o que Tom Felton había estado enamorado de Emma Watson durante toda su infancia.

Emma Watson y Tom Felton en Harry Potter: regreso a Hogwarts. Foto: HBO Max

Rupert Grint no habría estado en Harry Potter: return to Hogwarts

Según la revista Glamour, se confirmó que el afiche promocional del evento habría contenido un montaje de Rupert Grint, ya que el actor se encontraba filmando en otro país. Si bien los reclamos no tuvieron mucho impacto porque los montajes suelen ser comunes en Hollywood, lo que hizo que el tema volviera a salir a flote fue que la interacción de Rupert con Emma Watson y Daniel Radcliffe se veía un poco desfasada.

Póster oficial de Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts. Foto: HBO Max

La sospecha se confirmó cuando la fotógrafa encargada de realizar los retratos del actor, Caitlin Cronenberg, evidenció a través de una foto que el actor no estuvo presente en la filmación en Londres. La imagen estuvo acompañada del siguiente texto: “Una gran inspiración mía, @marcogrob, filmó el hermoso arte clave para este especial, y me pidieron que filmara a Rupert Grint, quien estaba filmando en Toronto y no pudo llegar a Londres para la filmación principal”.

Fotografía que evidencia que Rupert Grint no estuvo presente en la filmación de Harry Potter: return to Hogwarts. Foto: Instagram

Si aún quedan dudas para algunos escépticos, una publicación de Twitter muestra que Emma Watson habría tenido dos manicures diferentes durante el especial, lo que significaría que tuvo que reunirse en otro momento con Rupert para filmar el especial.

Publicación de Twitter que muestra diferentes manicures de Emma Watson. Foto: Twitter

Sea cual sea el caso, el especial de HBO fue sin dudas un rotundo éxito que emocionó a los millones de fanáticos e incluso a los propios actores.