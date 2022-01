¿Estamos muertos tendrá temporada 2?: sombrío final sería la clave de su futuro

La primera temporada de Estamos muertos fue la manera perfecta para presentar a los suscriptores de Netflix una nueva serie coreana. En busca de repetir el éxito mundial que tuvo El juego del calamar, el streaming ahora toma como trama un misterioso virus y una infección zombi.

El festival de terror y lleno de sangre nos llevó a conocer a sus singulares personajes, de los cuales solo algunos pudieron salir con vida. Con un final inesperado, más de uno se pregunta si All of us are dead tendrá o no temporada 2. La clave de su continuidad está en la última escena que nos dio la serie.

¿Estamos todos muertos tendrá temporada 2?

Netflix esperará algunas semanas antes de decidir el futuro de una de sus series originales. Si la serie coreana sigue el camino de El juego del calamar, es posible que una nueva trama esté por llegar.

Si bien, por el momento, el streaming no ha confirmado una fecha de estreno, sí podemos tomar de referencia qué pasó al final de Estamos muertos. Las claves son las siguientes:

De todos los alumnos, solo sobrevivieron On J, Su Hyeok, Dae Su, Ha Ri, Mi Jin y Hyo Ryung.

Los seis lograron ingresar a la zona de cuarentena, lugar donde fueron interrogados al estar relacionados a Lee Byeong Chan, profesor que dio vida al virus.

Si bien la mayoría de la población de Hyosan se convirtió en zombi, sabemos que existe una mutación, lo que le permite a algunos seguir con vida.

No hay una cura por el momento al virus, pero la computadora que tenía los videos de Byeong Chan con su investigación, fue rescatada.

Nam Ra es la clave para una segunda parte. Tras ser infectada por Gwi Nam, ella no sucumbió al virus y se convirtió en un zombi con la capacidad de contraer sus emociones. Ella, como le dijo a sus amigos, va en búsqueda de otros con sus mismas capacidades.

¿Cheong San está vivo en Estamos muertos?

Es posible. Cuando el grupo se encuentra con Nam Ra en el techo, la joven les dice que hay otros “como ella”; es decir, mitad zombis, mitad humanos. Con esta idea, y sabiendo que Yoon Gwi Nam le dio sus poderes a la estudiante, él también muerde a Cheong San, por lo que es posible que le haya pasado lo mismo y esté vivo bajo los escombros del colegio.