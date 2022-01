Tobey Maguire supera a Hugh Jackman en interpretar a un superhéroe durante la mayor cantidad de tiempo

El regreso de Tobey Maguire a su emblemático personaje en la reciente cinta Spiderman: no way home lo ha convertido en dueño de un codiciado título de los Record Guinness, que le pertenecía a Hugh Jackman por su papel de Wolverine . Es así como Maguire ahora es el actor que más tiempo (no seguido) ha interpretado a un superhéroe, pero no es el único que ha recibido un guinnes.

Fan art imagina portada promocional para Spiderman 4 con Tobey Maguire. Foto: composición/Sony/Instagram/@amir_kahory

Dafoe, duende de larga data

De acuerdo con la página de Guinness, Tobey Maguire y Willem Dafoe han batido un nuevo récord por interpretar a un personaje de acción real de Marvel (superhéroe y villano respectivamente) durante la mayor cantidad de tiempo: 19 años y 225 días desde su primera aparición en El Hombre Araña. Tal título anteriormente le pertenecía a Hugh Jackman (Wolverine) y Patrick Stewart (Profesor X), quienes por 16 años y 232 días personificaron a dichos personajes para Fox y Marvel hasta el 2017.

Willem Dafoe, volvió como Duende Verde 19 años y 225 días desde su primera aparición en El Hombre Araña. Foto: Twitter/@ToxicAntix.

Repercusiones de su regreso en Spiderman: no way home

Tobey Maguire declaró en una entrevista para Deadline que la historia de su Spider-Man no ha terminado, por lo que tenemos la certeza de que lo veremos una vez más en el futuro. Se habría referido a un cameo en Doctor Strange 2. En redes sociales, los fans también han solicitado una película con Maguire, incluso dirigida por San Raimi.