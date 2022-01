The Matrix resurrections: la cuarta cinta de la saga ya se encuentra disponible en HBO Max

The Matrix resurrections, dirigida por Lana Wachowski, era uno de los estrenos más esperados del 2021, no solo por la trama que encantó al mundo, sino también por la vuelta de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como los protagonistas. Resurrections llegó a salas en la víspera de Navidad, y en Estados Unidos se estrenó en paralelo en HBO Max como parte de la estrategia de Warner Bros. Ahora le toca el turno a Latinoamérica de disfrutarla por streaming.

¿De qué trata The Matrix resurrections?

Resurrections nos muestra el regreso de Neo, pero viviendo una vez más bajo la identidad de Thomas Anderson y conectado en la Matrix. El elegido no recuerda absolutamente nada, ni su pelea contra Smith (Hugo Weaving) para salvar el sistema y Zion. Thomas tiene sueños que le hacen pensar que lo vive no es la realidad, pero su terapeuta se encarga de medicarlo.

La situación de Thomas cambiará por completo cuando vea a quien fue el gran amor de su vida, Trinity. Aunque ella tampoco lo recuerde, su reencuentro desata aún más las inquietudes en la cabeza de este ahora programador de videojuegos. En paralelo, un grupo de exiliados tiene la misión de localizar a Anderson y despertarlo, pero encontrarán que algo o alguien lo mantiene dentro de la Matrix por una razón.

¿Cómo le fue a The Matrix resurrections en la taquilla?

De acuerdo con la revista Tomatazos, un reciente informe de World of reel ha detallado que Matrix resurrections podría generar pérdidas para Warner Bros. hasta por 100 millones de dólares. De hecho, pese a que sí ha tenido una aceptable acogida en HBO Max (gracias al estreno híbrido en Estados Unidos), la cinta ya se considera en números rojos.

El citado medio explica que, desde su arribo a la pantalla grande, la película solo ha logrado recuperar su presupuesto inicial de US$ 190 millones. Sin embargo, el verdadero problema está en los gastos adicionales, como el marketing, la distribución y promoción.

Matrix 4 se estrenó tanto en cines como en HBO Max, en Estados Unidos. Foto: composición/Warner Bros.

¿Habrá más películas de Matrix por ver aún o no?

Tanto la directora, el productor y el protagonista han dejado en claro en diversas entrevistas que no habrá otra película de la saga . En una entrevista para el podcast de Empire, Keanu Reeves habló sobre la posibilidad de extender la saga con una o más secuelas. “Si tuviera que emitir una votación, no. Un voto diría que Lana no haría otra Matrix”, sostuvo Reeves.

Asimismo, el productor de Matrix Resurrections, James McTeigue, entrevistado por el portal Collider dijo que no habrá más filmes de Matrix. “Por el momento, es solo la película que han visto. No tenemos una precuela en mente. No tenemos una secuela en mente. No tenemos más trilogía”, declaró McTeigue.

Estas declaraciones se suman a las de la directora Lana Wachowski, quien confesó para AP Entertainment que nunca había querido hacer una película más de Matrix; además la cineasta negó con un rotundo “no” que Resurrecciones sea el inicio de una nueva trilogía.

¿Dónde puedo ver todas las películas de Matrix?

Las películas de Matrix se encuentran disponibles a través de las siguientes señales de streaming:

Matrix - disponible en HBO Max y Movistar Plus

Matrix: reloaded - disponible en HBO Max y Movistar Plus

Matrix: revolutions - disponible en HBO Max y Movistar Plus

Matrix: resurreccions - disponible en HBO Max