The Batman es una de las próximas películas dirigidas por Matt Reeves que está cerca de llegar a los cines a nivel mundial. Como se sabe, la cinta estará protagonizada por Robert Pattinson, quien le dará vida a una versión más oscura del Hombre Murciélago, por lo que fans no han podido evitar tener grandes expectativas sobre su caracterización.

Ante todo lo que ocurrirá, Reeves ha mencionado en una reciente entrevista con Esquire que sus planes con la franquicia no acabarán con The Batman y espera trabajar en algunas series y filmes relacionados.

“Obviamente tendrá mucho que ver con la forma en que la gente reciba esta película”, respondió el cineasta cuando se le preguntó cuál era la condición para comenzar a producir los spin-offs.

Cabe resaltar que, hasta el momento, HBO Max viene trabajando en un nuevo programa llamado Gotham PD, que servirá como precuela de The Batman y reflejará la corrupción de ciudad Gótica.

Además, se llevará a cabo un spin-off del Pinguino, uno de los villanos principales del Hombre Murciélago y cuya producción también dependería del recibimiento de la película de Reeves.

¿De qué trata The Batman?

La película colocará al Hombre Murciélago en su segundo año de lucha contra el crimen en Gotham city. Asimismo, el héroe buscará encontrar el lazo entre los crímenes de su ciudad y su familia.

No obstante, las cosas no le serán fáciles, ya que un nuevo enemigo se cruzará en su camino. Se trata del Acertijo, quien no tendrá ningún reparo en condenar a varias víctimas para atraer al protagonista.

The Batman - tráiler