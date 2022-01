Spider-Man: no way home revela el guiño a Stan Lee que nunca vimos

Spider-Man: no way home hizo realidad el multiverso arácnido por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel y los fans no podrían estar más contentos con el resultado. Semanas después de su estreno, nuevo contenido sale a la luz y está dando de qué hablar entre los fans.

Hace poco, Sony pictures liberó el guion completo de la película y más de uno notó un importante detalle: el fallecido Stan Lee iba a tener un cameo como lo venía haciendo en todas las entregas del MCU hasta su muerte. Sin embargo, la idea fue desechada eventualmente.

El cameo habría tenido lugar cunado Peter Parker entra en el restaurante y encuentra a Michelle Jones con un cliente mayor. Ese misterioso personaje estaba descrito como “un tipo que se parezca a Stan Lee”, pero nunca llegó al corte final.

Es probable que podamos verlo en las escenas eliminadas que las ediciones domésticas del filme suelen incluir. En el peor de los caos, los creadores podrían limitarse a explicar por qué decidieron borrarla, aunque la respuesta más sensata sea guardar respeto al fallecido.

Como se recuerda, Stan Lee falleció el pasado 12 de noviembre de 2018 ocasionado por un paro cardíaco con insuficiencia respiratoria, Sin duda, una gran pérdida para Marvel Comics y seguidores del MCU que se basa en sus tebeos.