Pasión de gavilanes 2: Juan David se presenta ante los fanáticos de la telenovela

Una de las telenovelas más recordadas por los televidentes es Pasión de gavilanes. Después de casi 20 años, la producción de Telemundo regresa a la pantalla chica para presentar su segunda temporada junto con el elenco principal: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

Póster promocional de Pasión de gavilanes, temporada 2. Foto: Facebook/@PasionDeGavilanes

La familia Reyes Elizondo vuelve para continuar su historia de amor, pero ahora con una familia extensa, pues cada una de las parejas tiene sus propios hijos. Con la intención de saber más sobre los nuevos integrantes de la trama colombiana, Telemundo ha lanzado unos cortos especiales.

“Yo soy Juan David Reyes, tengo 25 años y soy el primogénito de Norma Elizondo y Juan Reyes, y hermano mayor de los mellizos Reyes que me la ponen difícil. Amo a mi familia, evidentemente son mi familia, pero no estoy de acuerdo con algunas cosas, como la inmadurez de mis hermanos. Me toca ponerles el ejemplo como el hermano mayor que soy”, se escucha a Juan David.

Bernardo Flores llegará a Pasión de gavilanes 2. Foto: Instagram/@bernardofloresmx

Esta presentación no solo es una introducción al primer hijo de Norma y Juan, quien es interpretado por Bernardo Flores, sino también un adelanto de lo que veremos en los nuevos capítulos de Pasión de gavilanes 2. Por otro lado, Juan David, al final, habla sobre el amor, y curiosamente en el video aparece la imagen de Rosario Montes (Zharick León): “Novias, pues… sí, muchas, pero enamorado creo que no, nunca”.