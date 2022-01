Revelan el nuevo He-Man para el live action de Masters of the universe en Netflix

La película live action de Masters of the universe ya tiene al actor que dará vida al nuevo He-Man. Se trata de Kyle Allen, conocido por su trabajo en la cinta musical West Side Story de Steven Spielberg. El filme, dirigido por los hermanos Nee, estará basado en la serie animada y llegará a través del streaming mediante la plataforma de Netflix, que también ya ha presentado el tráiler de Masters of the universe: revelación parte 2.

Kyle Allen es un actor que apenas inició su carrera en 2016. Además de haber trabajo en la adaptación musical West Side Story junto al aclamado director Spielberg, también ha estado en la serie de terror American Horror Story.

Su papel en Masters of the Universe será el de Adam, un huérfano que descubre que está destinado a convertirse en un príncipe salvador de una tierra lejana. Para lograr su objetivo, deberá perfeccionar sus poderes ante una malévola fuerza misteriosa.

Kyle Allen en el set de West Side Story. Foto: Instagram

El guion del filme está escrito por los mismo directores, los hermanos Nee, junto a David Callaham (guionista de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos).

‎”Masters of the Universe es una propiedad icónica que dio forma a la imaginación de toda una generación de niños con el mensaje de convertirse en la mejor versión de uno mismo”, detalló Robbie Brenner, director de Mattel Films y productor ejecutivo del proyecto.

Masters of the universe: revelation. Foto: Netflix

“Con nuestros socios en Netflix, esperamos mostrar al público que cualquier cosa puede suceder en Eternia”, agregó Brenner.

La producción de la película iniciará este año. De momento, no hay una fecha oficial de lanzamiento.

A la par, Netflix ya ha confirmado que la serie animada de He-Man, Masters of the universe: revelation, tendrá una segunda temporada.