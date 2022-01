Estamos muertos: la nueva historia de zombis en Netflix que nadie debería perderse

All of us are dead, o Estamos muertos, es la nueva serie coreana con la que Netflix quiere y podría superar los récords de Squid game o El juego del calamar, que a finales del 2021 llegó a convertirse en la serie extranjera más exitosa de la plataforma, y en el título más visto en toda su historia.

¿De qué trata Estamos muertos?

Estamos muertos se basa en el webtoon o webcomic (un formato de historieta digital creado en Corea del Sur) llamado Now at our school, creado por Joo Dong-geun, que se publicó entre 2009 y 2011. La historia gira en torno un grupo de estudiantes de escuela secundaria que son testigos del primer caso de un virus que convierte a las personas en zombis. La propagación del virus es veloz, y los que no se convierten rápidamente en víctimas deberán encontrar la manera de sobrevivir.

También toca temas vinculados con las angustias, miedos y problemas adolescentes que se convierten en el sostén dramático de la trama y lo que marca la diferencia con tantas series de zombis que existen, además de estar filmada de una manera que atrapa desde el primer capítulo al espectador.

Estamos muertos se basa en el webtoon o webcomic (un formato de historieta digital creado en Corea del Sur) llamado Now at Our School. Foto: Netflix.

¿Quiénes conforman el reparto de Estamos muertos?

Entre los protagonistas tenemos a los actores Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Ji-hu, Lomon, Yoo In-soo, Lim Jae-hyeok, Lee You-Mi, Kim Byung-chul (estos dos últimos aparecen en Squid Game), quienes ya han aparecido en grandes producciones coreanas, y ahora se convierten en los típicos estudiantes de secundaria, que tienen que lidiar con una amenaza extrema que los lleva a poner a prueba su instinto de supervivencia.

¿Dónde ver Estamos muertos?

La nueva serie de terror coreana All of us are dead, o Estamos muertos ya se puede ver vía suscripción por Netflix.

Tráiler de Estamos muertos