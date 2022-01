James Gunn lanzará nuevo spin-off de The Suicide Squad para HBO Max

Peacemaker expuso el lado salvaje del DCEU tras su reciente estreno en HBO Max. Con cinco episodios ya emitidos, la serie con John Cena ha sido aclamada por la crítica y el público de forma unánime. No por nada la plataforma de streaming está dispuesta a lanzar más programas de este tipo.

En conversación con un podcast de Deadline, el director James Gunn reveló que estos positivos reportes eran ciertos y que ya estaba planeando lanzar otro spin-off de la película The Suicide Squad. Sin embargo, no ahondó en mayores detalles sobre lo que veríamos.

“Ahora estamos trabajando en algo más, otra serie de TV que está conectada a ese universo. No puedo decir nada, solo que está conectada a ese universo”, contó al medio especializado sin desvelar qué personaje del Escuadrón Suicida protagonizaría la ficción.

The Suicide Squad fue bien recibida por la crítica y el público en general. Foto: Warner

Tras esto, Gunn adelantó que la nueva serie será diferente a la del Pacificador. “No creo que vaya a ser del mismo género, no será de comedia”, fueron sus últimas palabras al respecto. En tanto, precisó que la producción se encuentra en etapas iniciales.

Cabe resaltar que el proyecto aún no tiene luz verde y no hay nada escrito por ahora. Sin embargo, eso no fue impedimento para que James Gunn escribiera la primera temporada de Peacemaker sin la seguridad de que la aprobaran. De igual forma, la asociación de Warner y HBO Max está más que satisfecha al confiar en la visión del cineasta.