La tercera película de Guardianes de la galaxia se encuentra todavía en producción, y su director encargado, James Gunn, ha brindado una breve entrevista para el medio Deadline, en el que mencionó cuáles son sus planes con esta última entrega de la franquicia.

El cineasta expresó lo siguiente: “Esta película es el final para nosotros, la última vez que veremos a estos tipos en el equipo de los Guardianes. Es una película grande. Una película grande y muy oscura, muy diferente de lo que la gente espera de ella”.

Guardianes de la galaxia vol 3 será dirigida nuevamente por James Gunn. Foto: composición/Marvel

Asimismo, Gunn agregó que espera que la cinta sea para el gusto de los fans. “Solo quiero ser fiel a los personajes, a la historia y darle a la gente la historia que se merece. Eso siempre da un poco de miedo, pero estoy dando lo mejor de mí para que suceda”, aclaró.

El cineasta también mencionó que no tiene ningún temor ante la posibilidad de que la última entrega no funcione. “Soy consciente de que las terceras películas de las trilogías suelen ser muy malas. Pero no siempre es así”, finalizó.