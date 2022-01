Estamos muertos en Netflix: estreno, capítulos, trama, historia detrás, personajes y más

Netflix está dominando el mundo de los dramas coreanos y su máximo exponente hasta el momento es El juego del calamar. El servicio busca revivir sus tramas de zombis/apocalipsis tras los estrenos de Kingdom y Sweet home.

Todos estamos muertos promete una visión diferente del tema, sobre todo al estar ambientada en una escuela secundaria que termina plagada de zombis. Los estudiantes deben luchar contra ellos y sobrevivir en una ciudad donde la infección es cada vez más grande.

Tráiler de Estamos muertos

¿De qué trata Estamos muertos (All of us are)?

La trama de esta serie coreana nos lleva a un apocalipsis zombie que infecta a los estudiantes de una escuela secundaria. Sin salida, sin teléfonos celulares ni comida, los adolescentes deberán luchar por sobrevivir mientras ven cómo sus amigos se infectan con el letal virus.

La nueva serie de terror coreana All of us are dean, o Estamos muertos ya se puede ver vía suscripción. Foto: Netflix.

De un webtoon a una serie de Netflix

All of us are dead se inspira en la historia Now at our school, un popular webtoon escrito por Joo Dong Geun. El cómic digital está compuesto por 130 episodios, los cuales se publicaron originalmente entre 2009 y 2011. Netflix anunció planes para la adaptación en abril de 2020.

Reparto de Estamos muertos

Estamos muertos se basa en el webtoon o webcomic (un formato de historieta digital creado en Corea del Sur) llamado Now at Our School. Foto: Netflix.

La serie coreana All of us dead cuenta con 12 episodios y es protagonizada por Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Cho Yi Hyun, Park Solomon y Yoo In Soo.

Estamos muertos es uno de varios dramas coreanos que llegarán a Netflix en el 2022. De entre todas las que más esperan los fans tenemos a la versión coreana de De La casa de papel y Surinam.