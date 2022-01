Eric Dane sobre Cal Jacobs de Euphoria: “Es un papel soñado”

Eric Dane, quien interpreta a Cal Jacobs en Euphoria, ha sido uno de los personajes que más presencia ha tenido durante los últimos episodios. En el capítulo 3 de la serie de HBO Max pudimos ver a un Cal joven interpretado por el actor Elias Kacavas, y se pudo entender lo complejo que fue para él descubrir su identidad sexual.

Ahora, en una entrevista con el medio Collider, el actor que da vida a la versión adulta brinda detalles sobre lo que significó para él interpretar este complejo papel.

Euphoria acaba de estrenar su tercer episodio, en el que vimos a Elias Kacava como Cal Jacobs. Foto: composición/HBO

Eric Dane sobre Cal Jacobs

El actor que forma parte del elenco de Euphoria dijo: “Cal no es un criminal. Cal simplemente está confundido, en conflicto y mezclado, y ha estado viviendo una mentira durante la mayor parte de su vida adulta. Tiene que lidiar con eso, eventualmente encontrar su verdad y, con suerte, tener el coraje de vivirla, que es lo que veremos esta temporada”.

Eric Dane como Cal Jacobs. Foto: Warner Media

Además, Dane habló sobre cómo fue su cambio al pasar de Grey’s anatomy a Euphoria: “Sentí que me estaba desconectando del oficio de actuar. Me sentí un poco estancado, forzado, o como quieras llamarlo. No estaba silbando de camino al trabajo, digamos eso. Pero este papel (en Euphoria) es increíble. Las personas con las que trabajo y colaboro son súper talentosas. A veces, siento que estoy golpeando por encima de mi propio peso, en este caso. Es un papel soñado. Puedo hacer todo lo que nadie me pide que haga y eso me permite crecer y expandirme como artista. Confío mucho en Sam. Ni siquiera tengo que preguntarle qué sucederá en el próximo episodio, o qué sucederá en la próxima temporada. Va a estar bien conmigo”.

Tráiler del cuarto episodio de Euphoria