William Levy: Montecristo será lo nuevo que protagonice después de “Café con aroma de mujer”

El actor y modelo cubano William Levy reveló a través de sus redes sociales, exactamente en Instagram en donde es muy activo, la producción en la que ha estado trabajando en los últimos meses tras finalizar las grabaciones de “Café con aroma de mujer”. “Montecristo” será su próxima novela.

Un conde de estos tiempos

La nueva producción donde participará el cubano será “Montecristo”, teleserie basada en el clásico del novelista francés Alejandro Dumas, el cual ha sido adaptado a la actualidad. En esta nueva versión de “El conde de Montecristo” Levy será el protagonista de la historia, Edmundo Dantes, un acaudalado hombre que atrae miradas con su imponente presencia, dueño de una gran empresa, que despierta la envidia y celos de Fernando Álvarez Mondego, un sujeto perteneciente a la aristocracia española con el que tendrá más de un problema.

¿Qué dijo Levy sobre su nueva telenovela?

A través de su cuenta de Instagram William Levy escribió: “Contento de finalmente poder compartirles nuestro próximo proyecto. Llamado “Montecristo”. Les puedo contar que me da mucha alegría poder interpretar el personaje de Edmundo Dantes (Alejandro Montecristo), dado que es uno de mis personajes favoritos, una historia que he amado desde pequeño. Hemos estado en conversación desde que yo me encontraba grabando “Café con aroma de mujer” en Colombia”.

Levy comentó en sus redes sociales que ha estado en conversación para grabar Montecristo desde que se encontraba en “Café con aroma de mujer” . Foto: Instagram.

Café con aroma de éxito en Netflix

En la más reciente versión de “Café con aroma de mujer” Levy es Sebastián Vallejo y compartió créditos con Carmen Villalobos, Diego Cadavid y Mabel Moreno. Pese a que el rating de la novela parecía no ser el mejor durante su emisión en la pantalla chica, las cosas cambiaron cuando fue lanzado por el gigante de streaming, donde actualmente es una de los programas más sintonizados de Latinoamérica y España.

Por eso el actor se ha mostrado muy contento con que su trabajo esté liderando las preferencias de las personas en bastantes países, así que decidió hacer un mensaje video también a través de cuenta de Instagram. “Solo puedo decirles: millones de gracias por todo el cariño. Gracias por hacer de Café con Aroma de Mujer el show más visto de Netflix en toda Latinoamérica y España. Gracias de parte de todo el equipo, se lo agradecemos de corazón”, escribió en su perfil.