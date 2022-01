Tobey Maguire volvería como Spider-Man en Doctor Strange 2

Spider-Man: no way home reavivó el MCU gracias a la premisa del multiverso y sus infinitas posibilidades. No solo trajo varios villanos del pasado, sino que también regresó Tobey Maguire como el Hombre Araña luego de 15 años.

En una entrevista para Deadline, el actor habló sobre su retorno a su querido papel como superhéroe. En sus palabras, la llamada de los productores Amy Pascal y Kevin Feige lo dejaron intrigado rápidamente.

“Realmente se trataba de reunirme con estas personas y revisar lo que era parte de mi historia y tener la oportunidad de unirnos. Hay cosas personales que son una especie de resoluciones o una forma de volver a visitar”, contó al medio especializado.

“No estoy muy seguro de cómo decirlo. No quiero decir cómo cerrar el capítulo, pero volver a visitar y tener ciertas resoluciones y simplemente unirse a este amoroso espíritu creativo”, explicó sobre su motivación para retomar su papel.

Toeby Maguire y Andrew Garfield vieron juntos Spider-Man: no way home. Foto: composición/Sony

De esta forma, Maguire dejó entrever que Spider-Man: no way home no sería la última cinta que cierre la historia de su Hombre Araña.

En tanto, los fanáticos no podrían estar más emocionados para que esto se lleve a cabo en Doctor Strange 2.

Como se recuerda, la segunda película del ‘Hechicero Supremo’ estará a cargo de Sam Raimi, director de Spider-Man 2.