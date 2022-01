Euphoria, desnudez innecesaria: Sydney Sweeney pidió eliminar ciertas escenas

La segunda temporada de Euphoria, la serie de drama adolescente protagonizada por Zendaya, llegó a HBO Max y con tan solo 3 capítulos ya ha dado bastante de qué hablar con sus intensas escenas. Así, la actriz Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie, reveló en una reciente entrevista que le pidió al director Sam Levinson prescindir de su desnudez en ciertas escenas por el simple hecho de ser algo innecesario.

Para los fanáticos de la serie, no es novedad que el uso excesivo de drogas, el sexo explícito y sobre todo las escenas de desnudos sea algo completamente usual en el mundo de Euphoria.

Sobre el hecho de aparecer desnuda, Sweeney tuvo la oportunidad de conversar con The Independent y reveló la postura que tomó al respecto.

Cassie escondida en la bañera. Foto: HBO Max

“Hay momentos en los que se suponía que Cassie iba a estar sin camiseta, y yo le decía a Sam: ‘Realmente no creo que eso sea necesario aquí’. Él decía: ‘Vale, no lo necesitamos’”, explicó la actriz de 24 años.

Asimismo, añadió que durante su trabajo en la serie nunca ha sentido que el director Sam Levinson la haya presionado a hacer alguna escena de desnudo. “Cuando no quise hacerlo, no me obligó”, señaló.

¿Quién es Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney es una actriz estadounidense de 24 años conocida por su papel de Cassie Howard en Euphoria y también por otros personajes, como Emaline Addario en la serie de Netflix Everything sucks!

Sydney Sweeney como Cassie en Euphoria. Foto: HBO Max

Este año 2022 ha estado en el foco de atención de Hollywood por su trabajo en la serie adolescente de HBO, donde ha sido partícipe de varias escenas intensas que le han servido para madurar como actriz.