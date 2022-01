Disney Plus incorporará dentro de su catálogo nuevas series, películas y documentales en febrero de 2022. Entre los lanzamientos más esperados se encuentra Marvel Studios, assembled: the making of Hawkeye, que seguirá el detrás de cámaras de varios programas de conocidos superhéroes del UCM; esta vez, se dará inicio con Ojo de Halcón.

Asimismo, llegará Free Guy, cinta que gira en torno a Guy (Ryan Reynolds), un cajero de un banco que, sin querer, descubre que en realidad es un personaje secundario de un exitoso videojuego de mundo interactivo.

A continuación, entérate de qué otros títulos de Disney Plus estarán disponibles en febrero de este año.

Estrenos de Disney Plus en febrero de 2022

Series

The chicken squad (temporada 1 - episodios 1) - 2 de febrero de 2022

Alice’s wonderland bakery (temporada 1 - episodios 1) - 9 de febrero de 2022

Marvel Studios, assembled: the making of Hawkeye - 9 de febrero de 2022

The proud family: louder and prouder (episodio 1) - 23 de febrero de 2022.

Películas

Nunca me han besado - 4 de febrero de 2022

Marvel Studios, ensamblados: la creación de los Eternos - 16 de febrero de 2022

El maravilloso invierno de Mickey Mouse - 18 de febrero de 2022

Free Guy - 23 de febrero de 2022

Marvel super hero adventures: ¡lucha contra las heladas! - 25 de febrero de 2022.

Documentales

The new air force one: flying fortress - 2 de febrero de 2022.

Free Guy - tráiler oficial