The Batman: película de Robert Pattinson revela nuevo póster con Enigma y El Pingüino

Warner Bros. ha aumentado el hype de todos los fanáticos por The Batman luego de publicar el nuevo póster de la película protagonizada por Robert Pattinson. Aún quedan dos meses para el estreno de lo que está siendo visto como una de las mejores promesas del cine para el 2022. Pues, luego del estreno del tráiler, muchos fans quedaron sorprendidos con lo que vieron.

Además, esta cinta se proyecta como una diferente a las demás, no solo por el cambio de actor de Ben Affleck a Robert Pattinson, sino por la apuesta del director Matt Reeves hacia un largometraje intensidad, thriller y mucha acción.

Nuevo póster de The Batman

Ahora, un nuevo póster de The Batman bajo el lema de Desenmascarar la verdad, nos muestra más detalles de lo que veremos en marzo de este año. En los anteriores pósteres aparecían El caballero de la noche y Catwoman como protagonistas, sin más detalles. Sin embargo, en esta nueva imagen aparecen con detalle dos enemigos importantes de la trama: Enigma y El Pingüino.

Nuevo póster de The Batman. Foto: Warner Bros.

Por otro lado, Matt Reeves en una entrevista con Esquire ha revelado más detalles sobre la reconstrucción que le está haciendo al personaje: sus influencias, el estilo del filme, la renovación del Batmóvil y la Batcueva.

En dicha entrevista, Reeves indicó que The Batman está inspirado en el cine de los 70 con películas como The french conecction, Chinatown y Taxi driver. También se habría inspirado en los cómics de los 80 y en la canción Something in the way de Nirvana, la cual aparece en el primer tráiler del largometraje.

Matt Reeves, director de The Batman, en nuevas imágenes por la revista Empire. Foto: Twitter/@TaurooAldebaran