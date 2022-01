‘Spider-Man: no way home’: Sam Raimi aplaude la película y al elenco

Spider-Man: no way home trajo el multiverso arácnido y los fans no podrían estar más contentos con el resultado. Así como viejos villanos, Tobey Maguire y Andrew Garfield regresaron en sus papeles como Hombre Araña a fin de ayudar a la versión de Tom Holland.

Por tanto, la película no solo ha hecho historia por su éxito de taquilla, sino por volver realidad el sueño de los seguidores del superhéroe. Entre tantos comentarios, las declaraciones de Sam Raimi, director de Spider-Man 2, a Variety no podían faltar para alegría de los fanáticos.

“Fue muy divertido. Me encanta No way home. El público se volvió loco. Fue una delicia ver a Alfred en su papel y a Willem Dafoe, simplemente, ver a estos chicos llevarlo al siguiente nivel. Y Tobey estuvo increíble. La mejor palabra que puedo decir es que fue reconfortante para mí”, contó al medio.

Afortunadamente, aquí no acaba la relación del cineasta con Marvel. Este mismo año llegará a los cines Doctor Strange in the multiverse of madness bajo la dirección de Raimi. Por esto no es impensable que veamos una vez más a Tobey Maguire como el Hombre Araña.

Spider-Man: no way home tomó a los fanáticos por sorpresa. Foto: composición/Marvel Studios/Sony Pictures

¿De qué trata?

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, el protagonista fue desenmascarado y no es capaz de separar su vida normal de la superheroica. Ante esto, pide ayuda a Doctor Strange para que todos lo olviden sin imaginar que traería amenazas inimaginables.