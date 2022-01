No way home: ¿Mysterio está vivo? Arte oficial lo enfrenta con Doctor Strange

Spiderman: no way home entregó a los fanáticos lo que estuvieron pidiendo por mucho tiempo: una reunión entre Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Sony Pictures y Marvel Studios hicieron el sueño realidad y convirtieron a su película en un rotundo éxito de taquilla. Pero te has preguntado cuál hubiese sido el resultado si los planes hubieran sido distintos. Un arte oficial desafía el fanservice al ‘revivir’ a Mysterio.

Como se recuerda, Quentin Beck reveló la verdadera identidad del Hombre Araña antes de morir en la escena poscréditos de Spiderman: far frome home. Este hecho impulsó la trama de No way home. Sin embargo, la publicación del artista de concepto Andrew Reeder sugiere que la tercera entrega del Hombre Araña del UCM iba a incluir al villano de las ilusiones.

Mysterio vs. Doctor Strange en arte conceptual de No way home. Foto: Marvel/Sony/Andrew Reeder

En la imagen aparece Mysterio enfrentándose a Doctor Strange en lo que sería la batalla final de Spiderman 3. Esto no solo ha desatado las dudas en torno a la posible supervivencia del antagonista, sino que también ha provocado la curiosidad de los fans con respecto a cuál fue la idea original para el filme.

En ese sentido, comicbook.com revela que Kraven The Hunter iba a ser el villano principal. De hecho, el personaje estuvo en cada uno de los libretos iniciales del largometraje. Incluso el guionista Chris McKenna comentó que la visión para No way home no iba a ubicar a la película en la línea de tiempo del UCM en la que está ahora.

“Cuando empezamos a desglosar la historia e incluso empezamos a escribir el guion, seguíamos a Doctor Strange 2 en la línea de tiempo, así que luego, durante la preproducción, las cosas se desplazaron y cambiaron. (…) Hubo un montón de cosas que dieron la vuelta”, precisó.

Aaron Taylor-Johnson dará vida a Kraven el Cazador en su propio film live-action. Foto: composición Sony/ Twitter The Top Comic

De ese modo, todo apunta a que Mysterio pudo haber sido uno de estos detalles que “dieron vuelta”.

Si bien no se ha determinado qué tan importante pudo haber sido Beck para la historia de la cinta, otra posibilidad es que el Mysterio de la imagen conceptual no sea el mismo personaje de Far from home, sino que sea el verdadero de otro universo, debido a que el del UCM no tenía poderes reales, por lo cual su pelea contra el hechicero no habría justificado una escena de acción como tal.

Además, sus mentiras fueron descubiertas antes de No way home, por lo cual la teoría de una variante de otro mundo cobra mayor relevancia.