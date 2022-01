Neymar, el caos perfecto: Netflix estrenó la serie del polémico jugador brasileño

El último martes 25 de enero se estrenó en Netflix el documental Neymar: el caos perfecto, que repasa la trayectoria del jugador brasileño del París Saint-Germain. Esta nueva producción original de la plataforma de streaming aborda, en solo tres capítulos de 50 a 60 minutos cada uno , diferentes etapas: desde los inicios del futbolista en su natal Brasil hasta algunos de los momentos que ha vivido con el PSG, su equipo actual.

¿De qué trata el documental?

Esta serie nos muestra un lado aún poco conocido de Neymar da Silva Santos Júnior, conocido como Neymar Jr. o simplemente Neymar, y rescata mucho de la historia del jugador, su salto a la fama y las controversias que han marcado su carrera.

Esta serie documental de tres capítulos, dirigida por David Charles Rodrigues, muestra el lado personal del astro del fútbol y explora a fondo su trayectoria, desde su ascenso a la fama en el Santos Futebol Clube y sus días de gloria en el FC Barcelona , hasta sus altibajos en la selección de Brasil y su momento actual en el Paris Saint-Germain.

Pero eso no es todo, ya que el documental revela el lucrativo negocio de marketing que gira alrededor del astro, (manejado por su propio padre). Además de contar con entrevistas a estrellas del fútbol, tales como David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé , entre muchos otros.

El documental revela el lucrativo negocio de marketing que gira alrededor del astro, manejado por su propio padre. Foto: Netflix.

Momento tenso

Uno de los temas más fuertes que se pueden ver en el programa es una tensa conversación entre Neymar y su padre, la cual se da después de que se toca el caso de la acusación de violación que tuvo en su contra el jugador hace unos años.

En la conversación se escucha al padre de Neymar decir: “Quiero que entiendas que no tienes que correr más riesgos. Lo que quiero decirte es que si te pasa algo, mi principal preocupación es que todo nuestro esfuerzo por construir tu imagen se pierda”, a lo que el jugador contesta: “Ya, pero no estoy de acuerdo con cómo hablas con la gente. No me refiero a lo que acaba de pasar. Es en general, no estoy de acuerdo. A veces eres demasiado agresivo”.

Neymar, el caos perfecto rescata mucho de la historia del jugador, su salto a la fama y las controversias que han marcado su carrera. Foto: Netflix.

Trailer de Neymar: el caos perfecto