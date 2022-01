Mortal Kombat: confirman secuela de cinta basada en el famoso videojuego

Luego del estreno de la película Mortal Kombat (2021), dirigida por Simon McQuoid, y el posterior resurgimiento del videojuego y de todo lo que implica, se confirma la secuela de la película de una de las franquicias de juegos de pelea más importantes de los últimos años y los fans no pueden estar más felices.

Secuela aprobada y con guionista sorpresa

Según la revista Deadline, la productora New Line Cinema aprobó ya una secuela de Mortal Kombat, la misma que se encuentra en sus primeros pasos de preproducción. El mismo medio también reveló que Jeremy Slater será el encargado de escribir el guion de esta entrega. El mencionado trabajó recientemente como guionista para la serie Moon Knight, que se estrenará en Disney+ en marzo.

Slater también es conocido por desarrollar el guion de la serie de The exorcist y la adaptación de The Umbrella Academy para Netflix. Actualmente trabaja junto a James Wan para adaptar The Tommyknockers, novela de Stephen King.

¿De qué trató Mortal Kombat?

La cinta basada en el popular videojuego fue una de las sorpresas del 2021, ya que el guion respetó la narrativa de la historia original del juego y se decidió que la película funcionaría como apertura a una nueva franquicia que se acaba de iniciar con la confirmación de su secuela.

La producción nos mostró cómo Cole Young (interpretado por el actor británico Lewis Tan) era reclutado por fuerzas superiores para servir como campeón de la Tierra en un torneo interdimensional que lleva miles de años activo. Presentó a los principales linajes y nos explicó por qué ambas casas pelean entre ellas, pero también dejó algunos cabos sueltos que seguramente se resolverán en el futuro.

Esta primera parte sirvió básicamente para mostrar el origen de los héroes y comprender mejor las intenciones de los villanos; sin embargo, dejó un camino muy fértil para explotar la saga con secuelas y spin offs.